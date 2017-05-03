ميركل تحذر تركيا من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تركيا من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر" الألمانية الصادرة الأربعاء إن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا ستلغي أي أساس لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوربي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب الموافقة على تعديلات دستورية في البلاد عزمه طرح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على جدول الأعمال.

ويعتبر تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للاتحاد الأوربي خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه.

دعت المستشارة الألمانية إلى تعامل موزون مع تركيا، وقالت: "يتعين أن نكون واضحين في انتقادنا، بلا شك، كما يتعين علينا أن نكون أذكياء، لأن الإبقاء على علاقة جيدة مع تركيا يصب في مصلحتنا".

وفي سياق متصل، نفت ميركل اتهامات بالتعرض للابتزاز على خلفية اتفاقية اللاجئين مع تركيا، وقالت: "لي مطلق الحرية كمستشارة في التحدث بوضوح عما نرصده من تطورات مقلقة في تركيا، ليس فقط أمام الرأي العام، بل أيضا في المحادثات المباشرة مع الحكومة التركية على وجه الخصوص".

وذكرت ميركل أنه لا ينبغي أيضا إغفال أن اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوربي وأنقرة تصب أيضا في مصلحة تركيا، لأنها تساعدها في مكافحة مهربي البشر على سواحلها، موضحة أن نشاط مهربي البشر لم يعد بنفس القوة التي كان عليها من قبل بفضل الاتفاقية.

وأكدت المستشارة أنه من السليم تماما أن يقدم الاتحاد الأوربي مساعدات مالية لتركيا في إطار الاتفاقية في ضوء استقبال تركيا لنحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري.