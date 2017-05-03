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سياسة

منظمة إغاثية : المجاعة تهدد حياة 7 ملايين يمني

طفل يعاني بسبب المجاعة في اليمن
طفل يعاني بسبب المجاعة في اليمن
3/5/2017

حذرت منظمة إغاثية الأربعاء من أن حياة سبعة ملايين يمني معرضة للخطر بسبب "المجاعة".       

وقال جان إيجلاند رئيس "مجلس اللاجئين النرويجي"، بعد جولة في البلاد، إن "العالم يترك نحو سبعة ملايين من الرجال والنساء والأطفال يسقطون ببطء ولكن بصورة مؤكدة في مجاعة غير مسبوقة". 

وقال إن الأزمة تؤكد على "فشل ذريع للدبلوماسية الدولية"، مضيفا :"من يحملون السلاح والسلطة في اليمن وكذلك العواصم الإقليمية والدولية يقوضون كل الجهود التي تسعى إلى تجنب حدوث مجاعة شاملة لا يمكن إيقافها، وكذلك انهيار خدمات الصحة والتعليم لملايين الأطفال".

وأضاف :"لا يوجد مكان في الأرض به مثل هذا العدد الكبير من الأرواح المعرضة للخطر".

ووفقا للمنظمة فإن 60% من إجمالي 27 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ما يجعل اليمن أكبر أزمة أمن غذائي على مستوى العالم. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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