كوريا الشمالية تهدد إسرائيل بـ" عقاب لا يعرف الرحمة"

دخلت إسرائيل على خط المواجهة المحتدمة بين واشنطن وبيونغ يانغ عقب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وصف فيها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالمجنون.

وذكرت صحيفة جويش ويك الأسبوعية الإسرائيلية أن كوريا الشمالية هددت إسرائيل عبر بيان رسمي بـ" عقاب مضاعف آلاف المرات ولا يعرف الرحمة"، كما وصفت بيونغ يانغ تل أبيب بأنها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التي تحوز أسلحة نووية بشكل غير مشروع.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية فى كوريا الشمالية السبت جاء ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أدلى بها فى إطار مقابلة مع موقع " والا " الإخباري باللغة العبرية وصف فيها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأنه " مخبول يقود مجموعة من المجانين الراديكاليين للعمل على تقويض الاستقرار العالمي"

كما قال ليبرمان فى مقابلته مع موقع " والا" الإخباري العبري إن بيونغ يانغ على ما يبدو قد تجاوزت الخطوط الحمراء من خلال تجاربها النووية الحالية.

ووصف بيان وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تصريحات ليبرمان بأنها " طائشة وسخيفة وسلوك شرير وتحد خطير للجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية ( كوريا الشمالية)" وأنها " حيلة ساخرة للهروب من الإدانة الدولية واللعنة ( ضد إسرائيل ) باعتبارها من يعرقل السلام فى الشرق الأوسط، ويحتل الأراضي العربية، ويرتكب الجرائم ضد الإنسانية ".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه فيما وصف بيان خارجية بيونغ يانغ إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التي تحوز أسلحة نووية تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه فى الوقت نفسه هدد إسرائيل أو أي أحد آخر يجرؤ على المس بكرامة القائد الأعلى للبلاد بأنه سوف يواجه عقابا مضاعفا آلاف المرات ولا يعرف الرحمة.

واختتم البيان بالقول إنه يتعين أن يتم نصح إسرائيل بأن تفكر أكثر من مرة فى العواقب الناجمة عن حملة التشويه التي تقوم بها ضد الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية ( كوريا الشمالية ).

يذكر أن بيونغ يانغ أجرت السبت الماضي، تجربة إطلاق صاروخي باليستي، إلاّ أنه انفجر بعد ثوانٍ من إطلاقه، بحسب ما أعلنته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وألمحت كوريا الشمالية الاثنين إلى مواصلة تجاربها النووية قائلة إنها ستعزز قوتها النووية "إلى الحد الأقصى بطريقة متتالية في أي وقت" في مواجهة ما تصفه "بالعدوان والهستيريا الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال إنه من المحتمل أن ينشب "صراع كبير" مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية في حين قالت الصين الأسبوع الماضي إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد أو يخرج عن السيطرة.