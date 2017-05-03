شاهد: عشرات القتلى والجرحى في انفجار منجم للفحم بإيران

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن 21 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات من عمال المناجم بعد انفجار كبير في منجم للفحم شمال البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول محلي قوله "تم إخراج 21 جثة لعمال قتلوا في الانفجار".

وذكرت التقارير أنه تم نقل عشرات المصابين إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع ظهرا بالتوقيت المحلي في منجم للفحم بإقليم جلستان.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن مسؤول محلي قوله إن بعض العمال المحاصرين لاقوا حتفهم في الانفجار فيما استمرت عملية الإنقاذ.

وأفادت تقارير بأن العمال محاصرين على عمق يصل إلى 1800 متر، بينما لم تصل فرق الإنقاذ سوى إلى عمق 800 متر.

واستخرجت إيران 1.68 مليون طن من الفحم في عام 2016 في زيادة عن الأعوام السابقة بفضل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على البلاد. وتصدر إيران جزءا بسيطا فقط من الفحم وتستخدم معظمه في إنتاج الصلب المحلي.