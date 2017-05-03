خمسون أسيرا بسجون الاحتلال ينضمون إلى معركة الأمعاء الخاوية

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الأربعاء أن 50 أسيرا بينهم قيادات فصائل معتقلين لدى إسرائيل سينضمون غدا الخميس لإضراب مئات الأسرى في السجون الإسرائيلية .

وقال بيان صادر عن لجنة الأسرى إن "50 أسيراً من رموز وكوادر الحركة الأسيرة ومن مختلف الفصائل سينضمّون غداً الخميس لإضراب الأسرى الجماعي".

وذكر البيان أن من بين القيادات التي ستنضم للإضراب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعباس السيد نائب رئيس الهيئة القيادية لأسرى حركة حماس، وزيد بسيسي رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون إسرائيل.

وحث البيان الأمتين العربية والإسلامية والجاليات الفلسطينية في كل مناطق الشتات وكل أحرار العالم على "أوسع شبكة إسناد ودعم للأسرى داخل السجون الإسرائيلية وقضيتهم العادلة".

ويخوض مئات الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 من نيسان/أبريل الماضي للمطالبة بإنهاء سياستي الحبس الانفرادي والاعتقال الإداري ولتحسين أوضاعهم المعيشية بما في ذلك الإهمال الطبي بحقهم.