تيلرسون: عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأربعاء من أن بلاده تعد عقوبات إضافية بحق كوريا الشمالية ستطال الشركات والأفراد الذين لم يلتزموا العقوبات الحالية.

وبات وقف البرنامجين العسكريين النووي والباليستي لكوريا الشمالية أولوية لدى إدارة الرئيس دونالد ترمب الذي أوفد الجمعة الماضي تيلرسون إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتشديد العقوبات.

وكرر تيلرسون الأربعاء أمام دبلوماسيين وموظفين في الخارجية أن واشنطن تقوم ب"حملة ضغط" و"تدعو كل دول العالم إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتصلة بالعقوبات".

وقال مخاطبا شركات وأفرادا في دول أجنبية لا يطبقون نظام العقوبات الدولية "نحن ننظر إلى ما تقومون به. حين نشاهد شركات أو أشخاصا ينتهكون العقوبات ..سنعاقبهم".

وأكد أن الولايات المتحدة "تمارس الضغط" و"تعد عقوبات إضافية إذا تبين أن سلوك كوريا الشمالية يستحق هذه العقوبات الإضافية".

وأجرى نظام كيم جونغ أون خمس تجارب نووية بينها اثنتان في 2016 وأطلق صواريخ بالستية مرارا كان أخرها مساء الجمعة بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. لكن عملية الإطلاق فشلت.