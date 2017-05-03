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سياسة|السعودية

العاهل السعودي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
3/5/2017

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق الأول الركن زبير محمود حيات

الذي يزور المملكة حاليا التعاون بين دول "التحالف الإسلامي العسكري" لمحاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان استعرض خلال الاجتماع " العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين" ، إضافة إلى "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة التعاون بين دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".

ويأتي  اللقاء بعد أيام من موافقة الحكومة الباكستانية على منح شهادة عدم اعتراض للرئيس السابق للأركان العامة للجيش الجنرال رحيل شريف، لقيادة تحالف يضم 39 دولة من الدول الإسلامية بقيادة السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت في شهر كانون أول/ ديسمبر عام 2015 عن تشكيل تحالف إسلامي يهدف إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السعودية
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