إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى تونس

حذّر مكتب "مكافحة الإرهاب" في إسرائيل (الأربعاء) الإسرائيليين من السفر إلى تونس، بدعوى أنها قد تشهد "هجمات إرهابية متنوعة في أماكن مختلفة من البلاد".

ودعا المكتب الحكومي في بيان نشرته القناة الإسرائيلية السابعة (غير حكومية) المواطنين الإسرائيليين الموجودين في تونس حاليًا، لمغادرتها فورًا.

ويسافر آلاف اليهود في مايو/أيار من كل عام إلى جزيرة "جربة" التونسية، لأداء شعائر الحج في كنيس "الغريبة"، الموجود فيها، والذي يعتبر أقدم كنيس يهودي في أفريقيا.

وخلال الشهور الماضية، حذرت إسرائيل رعاياها من السفر إلى عدد من الدول المدن حول العالم، من بينها سيناء، والهند، بدعوى احتمال حدوث عمليات إرهابية فيها.

ويأتي التحذير الإسرائيلي بينما تجري تحقيقات في تونس في اغتيال عالم الطيران التونسي محمد الزواري، الذي تُتهم إسرائيل بالضلوع في اغتياله.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت انتماء الزواري لها.