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سياسة|مصر

إحصاء رسمي: تراجع لأوضاع الصحافة في مصر

3/5/2017

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن أعداد الصحف العامة في مصر انخفض في عام 2015 بنسبة بلغت 6.3% مقارنة بعام 2014.

وأضاف الجهاز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن أعداد الصحف العامة بما في ذلك الصحف الحزبية تراجع إلى 75 صحيفة بينها 3 صحف حزبية في عام 2015، مقارنة بعدد 80 صحيفة بينها 8 صحف حزبية في عام 2014.

وتابع أن اعدد النسخ التي جرى توزيعها محليا ودوليا تراجع بنسبة 14.3% لتصل إلى 560.7 مليون نسخة في عام 2015، مقارنة بنحو 655 مليون نسخة في عام 2014.

وذكر أن أعداد الدوريات بلغ 167 دورية في عام 2015 مقارنة بعدد 162 دورية في عام 2014 بتراجع بلغ 3.1%.

وشهدت حرية الصحافة في مصر تراجعا حادا في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، وقتل عدد من الصحفيين في احتجاجات تلت الانقلاب العسكري، بينما اعتقل عشرات من الصحفيين منذ ذلك الحين، ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بحرية الصحافة المحلية والدولية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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