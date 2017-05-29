وزير الخارجية السوداني يرجئ زيارة للقاهرة كانت مقررة الأربعاء

أرجأ وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور زيارته إلى القاهرة، والتي كان مقررا لها الأربعاء المقبل إلى موعد يحدد لاحقا.

وقال وزير الخارجية السوداني الأحد في تصريح صحفي "أبلغنا الأشقاء في مصر بتأجيل الزيارة لانشغالات داخلية على أن تتم في وقت لاحق" مضيفا أن الغرض من الزيارة كان انعقاد اجتماعات لجنة تشاور سياسي متفق عليها مسبقا، دون ان يعطي أي تفاصيل عن طبيعة الانشغالات الداخلية.

ويأتي إلغاء الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسودان توترات، أبرزها النزاع الحدودي على مثلث حلايب وشلاتين.

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب الواقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على البحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر في الوقت الحاضر.

وكان السودان قد حظر دخول المنتجات الزراعية المصرية، وأعاد فرض تأشيرة دخول على المصريين الراغبين بزيارة السودان، بعد أن كانوا معفيين من ذلك في السابق، بينما أعادت مصر عددا من الصحفيين السودانيين من مطار القاهرة، في خطوة اعتبرت في إطار التصعيد بين البلدين.

وفي خطاب أمام احتفال بقدامى المحاربين في مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم، الثلاثاء، قال الرئيس السوداني عمر البشير إن جيش بلاده "صادر عربات ومدرعات مصرية كانت بحوزة متمردين خلال المعارك الأخيرة في إقليم دارفور غرب السودان".

في المقابل قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء ، إن بلاده لم ولن تتآمر ضد السودان، أو تتدخل في شأن أية دولة أخرى.

وانعقد في الخرطوم الشهر الماضي اجتماع للجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، تم التطرق خلاله إلى عدد من النقاط الخلافية بين الدولتين دون التوصل إلى حل لها.