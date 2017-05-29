نشطاء: الحكومة المصرية تحجب الموقع الرسمي للتلفزيون المصري!

قال نشطاء وصحفيون مصريون إن موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري تم حجبه على ما يبدو ضمن أكثر من 20 موقعا على الإنترنت حجبتها السلطات المصرية خلال الأيام الماضية.

وقال العديد من الصحفيين والنشطاء في مصر إنهم لم يتسنّ لهم الدخول على موقع "أخبار مصر" (http://www.egynews.net/)، كما حاولت الجزيرة مباشر الدخول للموقع من أكثر من متصفح ولكن لم يتسن ذلك.

وأثار إغلاق الموقع سخرية واسعة من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تندر مغردون بما اعتبروه "جهلا" من القائمين على حجب المواقع، الذين لم يميزوا بين المواقع المراد حجبها فعلا والموقع الرسمي للتلفزيون المصري.

وكانت مصر قد حجبت الأسبوع الماضي 21 موقعا إلكترونيا بينها موقع "الجزيرة نت"، زاعمة أنها تتضمن محتوى "يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمّد نشر الأكاذيب".

وذكر مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن من أبرز هذه المواقع الإلكترونية "الجزيرة نت" و"قناة الشرق" و"مصر العربية" و"الشعب" و"عربي 21 " و"رصد" و"حماس أون لاين".

ونسبت الوكالة الرسمية لمصدر أمني "رفيع المستوى" القول إن 21 موقعا إلكترونيا حجبت داخل مصر بذريعة كونها "تدعم الإرهاب"، وإنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع".

ومن بين المواقع التي حجبت أيضا "مدى مصر"، وهو موقع إخباري مصري يعمل من داخل البلاد ويصف نفسه بأنه تقدمي ولا صلة له بالإسلاميين ولا بدولة قطر.

وجاء الإجراء المصري في خضم إجراءات مماثلة ضد موقع "الجزيرة نت" في كل من الإمارات والسعودية أعقبت بث تصريحات ملفقة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على موقع وكالة الأنباء القطرية بعد قرصنته، ومن ثم إعادة نشرها وبثها على مواقع ووسائل إعلام سعودية وإماراتية، رغم النفي القطري.

وتقوم السلطات المصرية من حين لآخر بحجب مواقع وإغلاق قنوات في إطار تشديد قبضتها على الإعلام وخنق الحريات، وفق ما يقول حقوقيون.