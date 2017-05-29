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سياسة|ألمانيا

ميركل: الأوربيون عليهم التحكم بمصيرهم

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
28/5/2017

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد عقب قمة مجموعة السبع التي شهدت توترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحلفائه  الغربيين، إن الأوروبيين يجب أن يحددوا مصائرهم بأيديهم.

وأضافت ميركل أثناء حديثها في فعالية شهدتها ميونخ: "إن الأوقات التي نستطيع فيها الاعتماد بشكل كامل على الآخرين قد مضت من بين أيدينا إلى حد ما، وهذا ما شهدته في الأيام القلائل الماضية".

وتابعت: "لهذا السبب، يمكن أن أقول فقط إننا نحن الأوروبيون يجب أن نأخذ مصائرنا بأيدينا".

وقالت ميركل إن ذلك بالطبع لا يمكن أن يتم إلا بروح الصداقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. 

وأضافت: "لكن علينا أن نكافح من أجل مستقبلنا ومصيرنا كأوروبيين".

وكانت معظم التقارير الصادرة عن قمة مجموعة السبع في صقلية قد أظهرت أن ترمب على خلاف مع قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. وقد تمكنت المجموعة من الاتفاق على تحديد أهداف بشأن التجارة، لكن ترمب كان له موقفا مغايرا عندما تم الاتفاق بشأن سياسات مكافحة  تغير المناخ.

وقالت ميركل إنها "مشكلة صعبة للغاية".

كما اشتكت ميركل بعد الاجتماع من وجود مقاومة في الاجتماع لصياغة لغة كانت ستدعو إلى المزيد من المساعدات للاجئين.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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