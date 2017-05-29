قصف جوي جديد لدرنة الليبية

نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن مدينة درنة الليبية تعرضت لقصف جوي جديد بعد أيام من شن الطيران المصري ضربات ضد ما تقول إنها معسكرات للمسؤولين عن قتل مسيحيين مصريين.

ولم يرد أي تأكيد للضربات الجديدة، لكن شاهد العيان قال بأن طائرات حربية نفذت ثلاث ضربات جوية على المدخل الغربي لدرنة وعلى منطقة جنوب المدينة.

لكن المسؤول الإعلامي في مجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري قال للجزيرة إن نحو أربع طائرات مصرية حلقت في سماء المدينة قبل تبدأ القصف الذي أسفر عن أضرار مادية في الممتلكات، لكنه لم يخلف خسائر في الأرواح.

وأضاف المنصوري أن إحدى الغارات استهدفت حي الزنتان السكني مخلفة أضرارا مادية فقط، مشيرا إلى أن بقية الغارات كانت عشوائية ولم تستهدف أيا من مواقع المجلس.

ونفذت مقاتلات مصرية ضربات على درنة يوم الجمعة بعد ساعات من فتح متشددين ملثمين النار على حافلات في طريقها إلى دير في جنوب مصر من مسافة قريبة قبل أن يصعدوا على متنها ويواصلوا هجومهم مما أسقط 29 قتيلا و24 مصابا.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم في مصر وهو الأحدث الذي يستهدف مسيحيين بعد تفجيرين في كنيستين الشهر الماضي أسفرا عن مقتل أكثر من 45 شخصا وأعلن التنظيم أيضا مسؤوليته عنهما.