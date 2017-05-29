فتح تعين أسيرا في لجنتها المركزية وإسرائيل غاضبة

أثار تعيين حركة فتح للأسير المعتقل كريم يونس (61 عاما) منذ 35 عاما ويقضي حكما بالسجن المؤبد في إسرائيل عضوا في لجنتها المركزية غضب الحكومة الإسرائيلية.

وقال عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على تويتر (الإثنين): "هكذا تكافئ السلطة الإرهاب: عباس (الرئيس الفلسطيني) عين إرهابيا يقضي مؤبدا بإسرائيل عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح".

وأضاف في تغريدته: "نطلع العالم على هذا النهج المدمر للسلام".

ويقضي كريم يونس، وهو من قرية عارة داخل الخط الأخضر والمعتقل منذ العام 1983، حكما بالسجن المؤبد بتهمة قتل جندي إسرائيلي.

ورفضت إسرائيل الإفراج عن يونس في العام 2014 بموجب صفقة رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، تضمنت الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو، على أربع دفعات كان من المقرر أن يكون يونس ضمنها.

وأدى التراجع الإسرائيلي عن إتمام الصفقة إلى توقف المفاوضات المباشرة والمعلنة مع الجانب الفلسطيني منذ ذلك التاريخ.

ومن غير الواضح ما إذا كان شرط الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الذين لم يفرج عنهم ضمن الصفقة مطلبا للفلسطينيين قبل استئناف المفاوضات التي تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة لإحيائها.

وخاض يونس الإضراب الأخير المفتوح عن الطعام وكان عضوا في لجنة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي توصلت إلى اتفاق أنهى إضرابا مفتوحا عن الطعام شارك فيه المئات من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال عيسى قراقعK رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير: "إن تعيين كريم يونس عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح هو رد سياسي وقانوني على الإسرائيليين أن الأسرى ليسوا إرهابيين ويتم تعيينهم في أعلى موقع قيادي في تنظيم سياسي موجود على الساحة الفلسطينية".

وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله (الإثنين): "تعيين كريم يونس يؤكد أننا شعب واحد ونرفض هذا التقسيم وهذا إنجاز أضيف إلى إنجازات المعتقلين".

ويحق للرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح أن يعين أربعة أعضاء في اللجنة المركزية التي ينتخب المؤتمر العام للحركة 18 عضوا من أعضائها بعد موافقة الأعضاء المنتخبين ومصادقة المجلس الثوري على هذا التعيين.

وبتعيين يونس يبقى أمام رئيس الحركة تعيين ثلاثة أشخاص وسرت تكهنات كثيرة حول أسماء منها اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات ونبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية.