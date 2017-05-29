شاهد: بورتلاند تحتفي ببطليها اللذين قتلا لتدخلهما لنجدة امرأة مسلمة

احتفت مدينة بورتلاند الأمريكية الأحد باثنين من سكانها قتلا خلال تدخلهما دفاعا عن امرأة مسلمة محجبة تعرضت للاعتداء من شخص معروف بميوله العنصرية.

وقتل ريكي جون (53 عاما) وتاليسين نامكاي ميشي (23 عاما) طعنا بسكين الجمعة على يد رجل كان يوجه الشتائم لشابتين إحداهما محجبة، بينما كان الجميع على متن قطار في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ووصفا ب"البطلين" اللذين قتلا دفاعا عن الحق ضد الكراهية.

وأثارت الجريمة ضجة كبيرة في بورتلاند بشكل خاص وفي كافة أنحاء الولايات المتحدة.

وقال رئيس بلدية بورتلاند تيد ويلر في بيان "لقد فقد هذان الرجلان حياتهما وأصيب ثالث بجروح، لأنهم قاموا بما يتوجب عليهم القيام به، ودافعوا عن شخصين لا يعرفونهما بوجه الكراهية، إنهم ابطال".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن ريكي جون أب لأربعة أولاد يعمل في بلدية بورتلاند، بعد أن كان جنديا في الجيش الأمريكي وخدم في العراق وافغانستان.

اما القتيل الثاني تاليسين نامكاي ميشي (23 عاما) فقد نال قبل فترة قصيرة دبلوما في الاقتصاد ويصفه اصدقاؤه بانه شاب "متحمس قتل وهو ملتزم بالقيم التي يؤمن بها".

وكتبت والدته آشا ديليفرنس في حسابها على فيسبوك "لقد رحل طفلي البارحة بينما كان يحاول الدفاع عن شابتين مسلمتين".

وتعرض الشاب ميكا فلتشر (21 عاما) أيضا للطعن من المهاجم نفسه، وهو لا يزال في المستشفى ويعالج من جروح ليست خطيرة.

كان الحادث قد وقع على متن قطار ركاب بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون مساء الجمعة عندما بدأ رجل يصرخ بإهانات عرقية ودينية موجهة لامرأتين مسلمتين على متن قطار في محطة هوليوود ترانزيت.

وعندها حاول عدد من الركاب التدخل لمنع الرجل من مواصلة مضايقة السيدتين، قام بطعن ثلاثة منهم، ما أدى إلى وفاة أحدهم في موقع الحادث بينما توفي الثاني في المستشفى، ويعالَج الثالث من إصابات ليست بالخطيرة.

ونشرت الشرطة صورة للمهاجم ويدعى جيريمي جوزيف كريستيان (35 عاما) وهو من مدينة بورتلاند.

وقالت الشرطة إنها وجهت للمتهم كريستيان تهمتي القتل العمد إضافة إلى تهم الشروع في قتل والتهديد من الدرجة الثانية، وحيازة سلاح مقيد الاستخدام.

وتم إطلاق حملة عبر الإنترنت لجمع المال لصالح عائلات الضحايا جمعت نحو 250 ألف دولار حتى صباح الأحد.