شاهد: استعراض بـ 1453 شاحنة في ذكرى فتح القسطنطينية

شهد مطار إسطنبول الثالث الذي مازال في قيد الانشاء، استعراضا خاصا بمشاركة 1453 شاحنة في الذكرى الــ 564 لفتح المدينة على يد السلطان العثماني محمد الفاتح عام 1453.

وقطعت الشاحنات مسافة 3.2 كيلومتر ضمن المدرج الأول للمطار الذي من المنتظر أن يكون الأكبر في العالم بعد إنجازه.

وسارت 1453 شاحنة بسرعة ثابتة، في خطوة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأطول استعراض للشاحنات.

وقد استمر العرض حوالي الساعتين وتطلب حوالي 7 ساعات تحضير وعمل فيه حوالي 3 آلاف شخص.

وحضر الاستعراض عدد من المسؤولين والمعنيين بينهم مستشار غينيس للأرقام القياسية.

وبهذا الاستعراض حطم عمال شركة "إيغا" لبناء المطارات، وهو الرقم القياسي الذي جرى تسجيله في هولندا عام 2004، عندما شاركت 416 شاحنة في استعراض مماثل.

ويحتفل الأتراك، والمسلمون عامة، في 29 مايو/أيار من كل عام، بذكرى "فتح القسطنطينية" عاصمة الامبراطورية البيزنطية، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني "محمد الفاتح" عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون، والقسطنطينية هي مدينة إسطنبول التركية حاليا.