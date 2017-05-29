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سياسة|الولايات المتحدة

سيناتور أمريكي يدعو للتحقيق في صفقة لصهر ترمب

غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
29/5/2017

دعا رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء تحقيق في "تصريحات وبيانات مضللة ربما تنطوي على احتيال" لمشروع يخص الشركة العائلية لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ترمب.

واستنادا إلى تقرير بثته وكالة رويترز في 12 مايو/ أيار، طلب السناتور تشاك غراسلي، وهو جمهوري من ولاية أيوا دراسة وعودا قطعتها وكالة (تشياواي) الصينية للهجرة وصندوق الهجرة للولايات المتحدة لمستثمرين محتملين في الصين في إطار تسويق مشروع (وان جورنال سكوير) في جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي.

وأبلغ غراسلي وزارة الأمن الداخلي وهيئة الأوراق المالية والبورصات بمخاوفه في خطاب يوم 24 من مايو/أيار نشره بعد ذلك على موقعه الإلكتروني.

وتعاقد صندوق الهجرة ومقره مدينة جوبيتر بولاية فلوريدا مع تشياواي ومقرها بيجين على تسويق مشروعات من بينها "وان جورنال سكوير" لمستثمرين محتملين من خلال برنامج إي.بي-5 للهجرة.

ويتيح البرنامج للمستثمرين الأجانب المؤهلين فرصة الحصول على بطاقة إقامة دائمة بالولايات المتحدة في مقابل استثمار نصف مليون دولار على الأقل في مشروعات أمريكية.

وتعمل شركات كوشنر كذلك مع مجموعة( كيه.ايه.بي.آر ) وهي صندوق استثمار مباشر في تطوير مشروع (وان جورنال سكوير) وفقا لمعلومات تسويقية على موقع تشياواي.

ويسعى المطورون لجمع 150 مليون دولار توازي 15.4 % من تمويل المشروع من خلال برنامج إي.بي-5.

وبموجب الخطوط الاسترشادية لخدمات الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي يتعين أن يغامر المستثمرون برأسمالهم في حين أن الحصول على بطاقة الإقامة لا يكون مضمونا.

وكانت رويترز قد كشفت عن المواد التسويقية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تلك الخاصة بمشروع (وان جورنال سكوير) والتي كانت تشير أحيانا إلى "ضمان" الحصول على بطاقة الإقامة و"أمان" الاستثمارات في خطة إي.بي-5.

وكتب غراسلي والذي يدعو منذ فترة طويلة لإصلاح برنامج إي.بي-5 يقول "من القواعد الأساسية لبرنامج إي.بي-5 أن يظل استثمار المتقدم بالطلب "عرضة للخطر" حتى انتهاء البت في طلب الإقامة الدائمة وأن الاستثمار المضمون لا يفي بشرط أساسي من شروط البرنامج، فإذا كانت تشياواي تضمن الاستثمار فإن دائرة خدمة الهجرة والجنسية يجب أن ترفضه".

وتابع خطاب غراسلي أن تأكيدات تشياواي للمستثمرين أن بطاقات الإقامة الدائمة مضمونة وأن استثماراتهم آمنة تنتهك القوانين الأمريكية فيما يبدو.

ورفضت شركات كوشنر وهيئة الأوراق والمالية والبورصة التعليق ولم ترد (تشياواي وكيه.ايه.بي.آر جروب ) ووزارة الأمن الداخلي على طلبات للتعليق مطلع الأسبوع.

ويمثل المستثمرون الصينيون نحو 80 % من المستفيدين من نحو عشرة آلاف تأشيرة دخول للولايات المتحدة يصدرها برنامج إي.بي-5 سنويا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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