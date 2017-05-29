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سياسة

تأجيل النظر في قضية من لاجئين ضد الحكومة الأسترالية

29/5/2017

تم الاثنين تأجيل النظر في قضية رفعها لاجئون بالنيابة عن 1905 طلاب لجوء ضد الحكومة الأسترالية بسبب طريقة التعامل معهم في مركز احتجاز بجزيرة مانوس، لمدة يومين .

وتطالب الدعوى، التي من المقرر أن تنظر فيها المحكمة العليا في ملبورن، بتعويض طالبي اللجوء المحتجزين في مركز في جزيرة مانوس تديره أستراليا قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة.

وتقول مؤسسة سلاتير آند جوردو القانونية، التي تمثل طالبي اللجوء إنه كان يجب النظر في القضية الاثنين، ولكن الجانبين طالبا التأجيل، وسوف يتم النظر فيها بعد الأربعاء.

ويسعى المحتجزون الحاليون والسابقون للحصول على تعويض عن الإصابات النفسية والجسدية التي قالوا إنها لحقت بهم نتيجة لاحتجازهم في جزيرة مانوس.

كما يطالب طالبو اللجوء بالحصول على تعويض لاحتجازهم بصورة غير قانونية، عقب أن قضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة العام الماضي بأن احتجاز طالبي اللجوء في جزيرة مانوس أمر غير دستوري.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة أمام القاضي مايكل ماكدونالد، ستة أشهر على الأقل، وسوف تتضمن سماع شهادات من 41 طالب لجوء حالي وسابق كانوا في جزيرة مانوس ومازالوا في بابوا غينيا الجديدة بالإضافة إلى 11 من طالبي اللجوء السابقين الذين يتم احتجازهم حاليا في أماكن احتجاز مختلفة في أستراليا.

ويذكر أن الحكومة الأسترالية كانت قد أعلنت أنها سوف تبدأ إغلاق مركز مانوس بحلول 30 يونيو/ حزيران المقبل، وسوف تنقل المحتجزين إلى " مركز انتقالي" جديد".  

     

المصدر : الألمانية
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