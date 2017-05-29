أمريكا قد تحظر الكمبيوتر المحمول على مقصورة الركاب في كل الطائرات

قال جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأمريكي الأحد إن الولايات المتحدة قد تحظر الكمبيوتر المحمول على مقصورة الركاب في كل الطائرات القادمة إلى البلاد أو المغادرة منها.

وأوضح كيلي في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) التلفزيونية أن الولايات المتحدة تعتزم رفع مستوى أمن الطائرات بما في ذلك تشديد إجراءات فحص الأِشياء المحمولة داخل المقصورة.

وقال "هذا هو الشيء الذي هم مهووسون به " الإرهابيون" فكرة إسقاط طائرة أثناء الرحلة خاصة إذا كانت ناقلة أمريكية، وخاصة إذا كانت مليئة بالأمريكيين".

وكانت الحكومة الأمريكية فرضت في مارس/آذار قيودا على حمل الأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم داخل مقصورة الركاب بالطائرات التي تقلع من عشر مطارات ومن بينها مطارات في الإمارات وقطر وتركيا.

وقال كيلي إنهم لا يزالون يتابعون المعلومات في عملية تحديد هذا الأمر، وأضاف بأنهم سيرفعون مستوى الأمن الخاص بالطيران بشكل عام ليصبح " أعلى مما هو الآن".

وتخشى شركات الطيران أن يتسبب حظرا واسعا على الكمبيوتر المحمول في تراجع أعداد العملاء، لكن في نفس الوقت لا ترغب إحداها في وقوع مشاكل على طائراتها.

وقال أوسكار مونوز الرئيس التنفيذي لشركة (يونايتد إيرلاينز) الأمريكية في الاجتماع السنوي للشركة الأسبوع الماضي "أيا كان ما سيصدر.. علينا الالتزام به".

وأوضح أنه تم تنبيههم وأنهم يتلقون تحديثات مستمرة حول هذا الموضوع، وقال " نعرف أكثر من الغالبية ومرة أخرى إذا كان هناك تهديد حقيقي، فنحن في حاجة للتأكد من أننا نتخذ الإجراءات المناسبة".