مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية مسيسيبي الأمريكية

ذكرت السلطات في ولاية مسيسيبي الواقعة جنوبي الولايات المتحدة أن ثمانية أشخاص من بينهم نائب رئيس الشرطة في الولاية لقوا حتفهم في إطلاق نار.

ونقلت شبكة فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية (الأحد) عن السلطات في ميسيسيبى أن المشتبه فيه محتجز.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات في ميسيسيبي وارن سترين إن إطلاق النار وقع في ثلاثة منازل منفصلة ليلة السبت في مقاطعة لينكولن الريفية.

وأضاف سترين أنه لم يتم بعد توجيه اتهامات ضده، مضيفا أنه سيكون من السابق لأوانه مناقشة الدافع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه فيه يعرف ضحاياه قبل ادعاء أنهم قتلوا.

يأتي الحادث في أعقاب مقتل رجل وإصابة سبعة آخرين في حادث إطلاق نار شمال غربي العاصمة الأمريكية واشنطن صباح السبت، حسبما أفادت دائرة شرطة العاصمة.