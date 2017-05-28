البث الحي
سياسة

مسؤول ألماني: سنقرر خلال أسبوعين موقف قواتنا في تركيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)
28/5/2017

قال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية الأحد، إن بلاده التي توترت علاقتها بتركيا بسبب سلسلة من الخلافات، ستقرر في غضون أسبوعين ما إذا كانت ستسحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك .

ويتمركز نحو 250 جنديا ألمانيا في قاعدة إنجرليك لتقديم الدعم في الحرب على تنظيم الدولة.

 وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها تبحث نقل جنودها من إنجرليك إلى الأردن أو دولة أخرى في المنطقة لأن الحكومة التركية ترفض التصريح لمشرعين ألمان بزيارة القاعدة.

 وتدهورت بشدة العلاقات بين ألمانيا وتركيا، وكلاهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، بعد خلافات دبلوماسية متتالية.

وتمثل أحدث خلاف في غضب تركيا من منح ألمانيا اللجوء للأتراك المتهمين بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/ تموز.

وتسببت المحاولة في إطلاق حملة تطهير داخل الجيش والقضاء والأجهزة الحكومية.

وقال المسؤول بالخارجية الألمانية الذي طلب عدم نشر اسمه "ما زلنا نعقد محادثات مع الجانب التركي بشأن إنجرليك وسنعمل على التوصل إلى حل حتى منتصف يونيو/حزيران".

وكان مسؤولون أتراك قالوا لرويترز إن قيام مشرعين ألمان بزيارة إلى قاعدة إنجرليك لن تكون مناسبة في التوقيت الحالي.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)