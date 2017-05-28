مسؤول ألماني: سنقرر خلال أسبوعين موقف قواتنا في تركيا

قال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية الأحد، إن بلاده التي توترت علاقتها بتركيا بسبب سلسلة من الخلافات، ستقرر في غضون أسبوعين ما إذا كانت ستسحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك .

ويتمركز نحو 250 جنديا ألمانيا في قاعدة إنجرليك لتقديم الدعم في الحرب على تنظيم الدولة.

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها تبحث نقل جنودها من إنجرليك إلى الأردن أو دولة أخرى في المنطقة لأن الحكومة التركية ترفض التصريح لمشرعين ألمان بزيارة القاعدة.

وتدهورت بشدة العلاقات بين ألمانيا وتركيا، وكلاهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، بعد خلافات دبلوماسية متتالية.

وتمثل أحدث خلاف في غضب تركيا من منح ألمانيا اللجوء للأتراك المتهمين بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/ تموز.

وتسببت المحاولة في إطلاق حملة تطهير داخل الجيش والقضاء والأجهزة الحكومية.

وقال المسؤول بالخارجية الألمانية الذي طلب عدم نشر اسمه "ما زلنا نعقد محادثات مع الجانب التركي بشأن إنجرليك وسنعمل على التوصل إلى حل حتى منتصف يونيو/حزيران".

وكان مسؤولون أتراك قالوا لرويترز إن قيام مشرعين ألمان بزيارة إلى قاعدة إنجرليك لن تكون مناسبة في التوقيت الحالي.