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سياسة

شاهد: مطاردة رجل هاجم مسلمتين وقتل شخصين بأمريكا

28/5/2017

أظهر مقطع فيديو التقط بكاميرا هاتف محمول مواجهة بين عدد من أفراد الشرطة الأمريكية ومهاجم قتل رجلين دفاعا عن سيدتين مسلمتين حاول هذا المهاجم مضايقتهما على متن قطار.

ويظهر المقطع مواجهة بين الشرطة والمهاجم بعد وقت قصير من وقوع الهجوم بعد نزول المهاجم من القطار.

كان الحادث قد وقع على متن قطار ركاب بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون مساء الجمعة عندما بدأ رجل يصرخ بإهانات عرقية ودينية موجهة لامرأتين مسلمتين على متن قطار في محطة هوليوود ترانزيت.

وعندها حاول عدد من الركاب التدخل لمنع الرجل من مواصلة مضايقة السيدتين، قام بطعن ثلاثة منهم، ما أدى إلى وفاة أحدهم في موقع الحادث بينما توفي الثاني في المستشفى، ويعالَج الثالث من إصابات ليست بالخطيرة.

ونشرت الشرطة صورة للمهاجم ويدعى جيريمي جوزيف كريستيان (35 عاما) وهو من مدينة بورتلاند.

وقالت الشرطة إنها وجهت للمتهم كريستيان تهمتي القتل العمد إضافة إلى تهم الشروع في قتل والتهديد من الدرجة الثانية، وحيازة سلاح مقيد الاستخدام.

وقد صدر أمر باحتجاز كريستيان دون كفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء 30 مايو/أيار.

من جانبه قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" في بيان عقب الهجوم  إن الحوادث المناهضة للمسلمين زادت أكثر من 50% في الولايات المتحدة من عام 2015 إلى 2016 لأسباب من بينها تركيز الرئيس دونالد ترمب على الجماعات الإسلامية المتشددة وخطابه المناهض للهجرة.

وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض: "يجب أن يعلن الرئيس ترمب شخصيا أنه ضد المد المتصاعد للخوف من الإسلام وغيره من أشكال التعصب والعنصرية في بلادنا والتي أثارها عبر تصريحاته وسياساته وتعييناته مما أثر سلبا على مجتمعات الأقليات".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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