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سياسة

مصر: 5500 دولار لكل أسرة قتيل في الهجوم ضد أقباط المنيا

الهجوم استهدف حافلة تقل أقباطا في المنيا بصعيد مصر
الهجوم استهدف حافلة تقل أقباطا في المنيا بصعيد مصر
27/5/2017

قررت الحكومة المصرية، اليوم (السبت) صرف تعويضات لأسر قتلى هجوم استهدف أقباطا وسط البلاد، بقيمة 100 ألف جنيه (حوالي 5500 دولار)، وفق بيان.

وأضافت الحكومة أنه سيتم صرف "معاش استثنائي" بقيمة 1500 جنيه شهريا (حوالي 80 دولارًا) لأسرة كل قتيل.

وأوضح البيان الحكومي أنه سيتم صرف 40 ألف جنيه (حوالي 2200 دولار) لكل مصاب يقضي أكثر من 72 ساعة في المستشفى، وعلاج كل المصابين على نفقة الدولة.

وتعد قيمة التعويضات الحكومية في هذا الحادث هي الأعلى مقارنة بقيمة التعويضات التي تصرفها الحكومة المصرية لأسر ضحايا حوادث الطرق والحرائق والسيول وغرق المراكب وغيرها.

وصباح أمس (الجمعة)  قتل 29 شخصًا وأصيب أكثر من 20 شخصا، في هجوم مسلح استهدف حافلة كانت تقل أقباطاً بمحافظة المنيا، وسط مصر، نفذه مسلحون يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، وفق مصادر رسمية.

وأعلن تنظيم الدولة اليوم مسؤوليته عن الهجوم.

وكان الجيش المصري قال إن "القوات الجوية نفذت عددا من الضربات المركزة نهاراً وليلاً استهدفت عناصر إرهابية داخل الأراضي الليبية، ما أسفر عن تدمير مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في تنفيذ الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مسيحيي مصر".

ويأتي الهجوم الإرهابي عقب يومين من تحذير للسفارة الأمريكية بالقاهرة رعاياها في مصر من تهديدات "محتملة".

المصدر : الأناضول
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