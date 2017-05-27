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سياسة|كندا

شاهد: رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين بقدوم رمضان

27/5/2017

وجه رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، رسالة تهنئة لجميع مسلمي كندا والعالم، يبارك لهم فيها بحلول شهر رمضان.

وقال ترودو، في الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء الكندية، الجمعة، إن شهر رمضان المبارك هو شهر مقدس بالنسبة للمسلمين، وهو ذكرى نزول القرآن على نبي الإسلام محمد (عليه السلام).

وأضاف ترودو أن رمضان يشكل ملتقى ومناسبة اجتماعية تجمع المسلمين بأسرهم وأصدقائهم من أجل العبادة وللمشاركة على مائدة الإفطار.

ومضى قائلًا: "يذكرنا هذا الشهر بأن نتقاسم النعم التي نمتلكها ونتبادل الهدايا مع الآخرين في مجتمعاتنا والعالم".

وأشار ترودو إلى أن بلاده تحتفل بالذكرى الـ150 لاتحادها، لافتًا إلى أن مسلمي كندا يساهمون في جعل بلدهم قويًّا ومتنوعًا.

وختم ترودو رسالته بتوجيه أطيب تمنياته وأسرته إلى المسلمين في كندا والعالم قائلًا "رمضان مبارك".

المصدر : الأناضول
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