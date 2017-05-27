شاهد: أعطال تتسبب في إلغاء رحلات الخطوط البريطانية من لندن

قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها ألغت كل رحلاتها من مطاري هيثرو وجاتويك أكبر مطارين في العاصمة لندن بسبب عطل إلكتروني في أنظمتها على مستوى العالم.

وقالت الشركة إنها لم تجد أدلة على تعرضها لهجوم إلكتروني تسبب في المشكلة. وأجبر العطل الشركة على إلغاء كل الرحلات من المطارين كما أثر على مراكز الاتصالات وموقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وأضاف البيان أنه سيكون هناك بعض التأخير والأعطال في الخدمات التي قد تستمر ليوم أخر.

وجاءت المشكلة في عطلة نهاية أسبوع مكتظة بشكل استثنائي خاصة وأن بعد غد الاثنين عطلة أيضا.

واكتظت صالات السفر في المطارين بالركاب الغاضبين فيما فقد موظفو الشركة المرتبكون القدرة على مساعدتهم بسبب عدم تمكنهم من استخدام أجهزة الكمبيوتر.

والخطوط الجوية البريطانية هي أحدث شركة طيران تتعرض لمشكلات تقنية. وتعرضت لوفتهانزا الألمانية وإير فرانس الفرنسية الشهر الماضي لعطل في الأنظمة الإلكترونية العالمية منع الشركتين من السماح للركاب بالصعود على متن الطائرات. وتحدث مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأخر لوقت طويل في رحلات الخطوط الجوية البريطانية واضطرار الطائرات للانتظار على المدرج.

وقال مطار هيثرو، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، إنه يعمل مع الخطوط الجوية البريطانية لحل المشكلة واجتياز الأزمة.