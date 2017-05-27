المعتقلون الفلسطينيون يعلقون إضرابهم عن الطعام

علّق المعتقلون الفلسطينيون، إضرابهم عن الطعام، اليوم السبت، بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون الاسرائيلية.

وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن المعتقلين توصلوا لاتفاق مع مصلحة السجون، بتعليق الإضراب.

وأضاف فارس "المفاوضات بين الجانبين استمرت حتى الساعة الرابعة فجرا في سجن عسقلان، بوجود قيادات الإضراب جميعهم على رأسهم (المعتقل مروان) البرغوثي".

وحول تفاصيل الاتفاق، قال فارس إن "المعلومات بهذا الشأن غير متوفرة حتى الآن".

من جانبها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان لها أصدرته اليوم، إنها اتفقت مع المعتقلين على السماح بزيادة الزيارات العائلية لتصبح مرتين شهريا بدلا من مرة واحدة.

وقالت إنه تم الاتفاق على أن تموّل السلطة الفلسطينية، تكلفة الزيارة الثانية لذوي المعتقلين.

ولم يصدر تعليق فلسطيني فوري على ما ذكرته مصلحة السجون الإسرائيلية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد حذرت الخميس الماضي، من وفاة معتقلين مضربين عن الطعام.

وطالبت اللجنة الدولية، في بيان على موقعها الإلكتروني، جميع الأطراف والجهات المعنية، بإيجاد حل من شأنه تفادي أي خسائر في أرواح المعتقلين، أو أضرار صحية جسيمة.

وبدأ المعتقلون الإضراب عن الطعام، يوم 17 إبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002.

وتعتقل إسرائيل أكثر 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.