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سياسة|بريطانيا

إطلاق مقاتلتين بريطانيتين بعد توغل طائرات روسية

27/5/2017

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم إطلاق مقاتلين بريطانيتين من قاعدة لسلاح الجو الملكي في اسكتلندا بعد توغل طائرتين روسيتين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "انطلقت مقاتلتان تايفون من قاعدة لوسيماوث لسلاح الجو الملكي في إطار مهام الرد السريع بعد أن دخلت طائرتان روسيتان المجال الجوي البريطاني".

 وأضاف البيان أن الطائرتين عادتا إلى القاعدة من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشهدت السنوات الأخيرة حالات متزايدة لاعتراض طائرات روسية قرب المجال الجوي للدول الأعضاء في حلف الناتو وسط تصاعد التوتر بين الغرب وموسكو.

المصدر : رويترز
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