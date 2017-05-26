نقل 300 أسير فلسطيني إلى مستشفيات الاحتلال

ذكر نادي الأسير الفلسطيني الجمعة أن اكثر من 300 أسير فلسطيني من المضربين عن الطعام نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بسبب تردي أوضاعهم الصحية خلال اليومين الماضيين.

وقالت المتحدثة باسم النادي أماني سراحنة "نقل أكثر من 300 أسير إلى المستشفيات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، بسبب تردي أوضاعهم الصحية بعد مرور حوالي 40 يوما على إضرابهم عن الطعام".

وكان أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بدأوا إضرابا عن الطعام في السابع عشر من نيسان/أبريل الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحياتية داخل هذه السجون.

وأضافت المتحدثة أن غالبية الأسرى الذين نقلوا إلى المستشفيات أخضعوا لـ "فحوصات طبية وتمت إعادتهم إلى العزل الانفرادي" بينما بقي قسم منهم في المستشفيات.

وأكد نادي الأسير ورود معلومات عن حالات صحية حرجة لبعض المعتقلين.