مقتل 18 جنديا أفغانيا في هجوم لطالبان

قال مراسل الجزيرة إن 18 جنديا أفغانيا قتلوا في هجوم على قاعدة عسكرية بولاية قندهار.

وقال مسؤولون إن الهجوم نفذته حركة طالبان وإنه الثالث من نوعه هذا الأسبوع في هذه الولاية الجنوبية.

ووقع الهجوم في إقليم شاه وإلي كوت بولاية قندهار في وقت متأخر من الخميس، بعد أن كان مئات المسلحين داهموا قواعد عسكرية أخرى في نفس المنطقة وفي إقليم ميواند في وقت سابق من هذا الأسبوع ما يرفع عدد القتلى بين القوات الأفغانية المدعومة من الغرب إلى أكثر من 60 قتيلا.

وتبرز هذه الهجمات تصاعد هجمات حركة طالبان في قندهار التي تعتبر معقلا لها، بعد أن تحسن فيها الأمن نسبيا في السنوات الأخيرة بفضل القبضة الحديدية لقائد الشرطة الجنرال عبد الرازق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري "شنت طالبان هجوما منسقا على قاعدة عسكرية الليل الماضي في إقليم شاه وإلى كوت بولاية قندهار" في جنوب أفغانستان، موضحا أن الهجوم "استمر ساعات عدة".

ويشكل الهجوم الجديد ضربة قاسية للقوات الأفغانية التي يدعمها الغرب وغالبا ما تنقصها التجهيزات والتدريبات والتي تتعرض لخسائر قياسية.

كما يأتي الهجوم بعد شهر على مقتل 135 عنصرا على الأقل من قوات الأمن بأيدي طالبان في ولاية بلخ (شمال) في اعتداء هو الأكثر دموية ضد قوات الأمن الافغانية منذ العام 2001.

ومنذ شباط/فبراير لم تعد السلطات تسيطر سوى على نحو 60% فقط من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 407 أقاليم، وتعاني السلطات في كابول من صعوبات في التصدي لقوات طالبان، بحسب منظمة "سيغار" الأمريكية.