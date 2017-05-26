مصر: عشرات القتلى والجرحى في هجوم على حافلة أقباط بالمنيا

قال محافظ المنيا بصعيد مصر إن 23 شخصا قتلوا وأصيب25 آخرون في الهجوم على حافلة تقل أقباط.

وقال شهود عيان إن هجوما بالرصاص وقع اليوم (الجمعة) على أقباط كانوا في رحلة دينية من محافظة بنى سويف متجهة إلى محافظة المنيا بصعيد مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الضحايا إلى 26 قتيلا.

وأضاف الشهود أن ملثمين أطلقوا النار على الأقباط الذين كانوا في حافلتين وشاحنة.

وأكد اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، أن حادث الأتوبيس كان على الطريق الصحراوى الغربى، بين محافظتى بنى سويف والمنيا.

وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد طلبت من رعاياها أمس توخي الحيطة والحذر، واتباع الممارسات الأمنية الصادرة في تحذير السفر إلى مصر الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد أحال يوم 16 مايو أيار الجاري 66 شخصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة تشكيل خلية إرهابية تسمى "ولاية الصعيد" تابعة لتنظيم الدولة.

وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا تزال البقية هاربة ومن بينهم سيدتان.