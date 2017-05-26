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سياسة|مصر

غارات مصرية على مواقع بمدينة درنة الليبية

26/5/2017

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيس لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا

في ضربة الجمعة بعد هجوم استهدف أقباطا في مصر أوقع 28 قتيلا.

ونقلت الوكالة عمن سمتها مصادر رفيعة المستوى قولها "القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة بليبيا".

وقال التلفزيون المصري في خبر عاجل على شاشته "القوات الجوية تنفذ ست طلعات لاستهداف ستة تمركزات للعناصر الإرهابية بمدينة درنة الليبية".

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده وجهت ضربة قوية لمراكز تدريب انطلقت منها هجمات استهدفت مصر. ولم يحدد السيسي موقع الضربة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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