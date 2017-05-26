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سياسة|الفلبين

عمدة مدينة فلبينية يحاصرها تنظيم الدولة يطالب الجيش بعدم استخدام المدفعية

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
26/5/2017

حث عمدة مدينة في جنوب الفلبين يحاصرها مسلحون، الجيش على الحد من استخدام المدفعية الثقيلة لتفادي الإضرار بالمدنيين الأبرياء الذين ما زالوا في المنطقة.

وكان الجيش شن "غارات جوية" الخميس، على مسلحين يعتقد أنهم يختبئون في قرى بمدينة مراوي 800 كيلومتر جنوبي مانيلا.

وسمع دوي قذائف هاون في مناطق عدة من المدينة التي يقطنها أكثر من 200  ألف شخص بعضهم محاصرين داخل منازلهم وغير قادرين على الفرار، بحسب عمدة مراوي، ماجول جاندامرا. 

وقال جاندامرا لمحطة (دي زد بي بي) الإذاعية: "دعونا نحد من استخدام المدفعية الثقيلة مثل قذائف الهاون من أجل تجنب الإضرار بسكاننا المحاصرين في المدينة". 

وأشار إلى أن المسلحين أرسلوا ممثلين لعقد محادثات مع السلطات.       

وقال: "ننتظر توجيها من الرئيس إذا كان ينبغي وجود خط اتصال مفتوح مع هذه الجماعة"، مضيفا أن المسلحين يتحدثون بالفعل مع بعض المدنيين.

وقتل 46 شخصا على الأقل في أعمال قتالية في مراوي اندلعت الثلاثاء، بعد تبادل لإطلاق النار بين القوات الحكومية والمسلحين المنتمين إلى جماعة محلية تعهدت بالولاء لتنظيم الدولة. 

وتخضع منطقة مينداناو لليوم الثالث للأحكام العرفية التي فرضها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي. 

المصدر : الألمانية
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