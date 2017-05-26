شاهد: وزارة الدفاع المصرية تنشر لقطات للضربة الجوية في ليبيا

نشرت وزارة الدفاع المصرية على حسابها على موقع يوتيوب لقطات لما قالت إنها للطائرات التي شاركت في الضربة التي تم توجيهها ضد مواقع في مدينة درنة الليبية الجمعة.

فيديو نشرته وزارة الدفاع المصرية

وأظهرت اللقطات عمليات استعداد الطيارين داخل غرف العمليات ثم مشاهد لعدة طائرات وهي تقلع من قواعدها.

وأشار التعليق الصوتي المصاحب للقطات إلى أن العملية مازالت مستمرة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيس لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا في ضربة الجمعة بعد هجوم استهدف أقباطا في مصر أوقع 28 قتيلا.

ونقلت الوكالة عمن سمتها مصادر رفيعة المستوى قولها "القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة بليبيا".

وقال التلفزيون المصري في خبر عاجل على شاشته "القوات الجوية تنفذ ست طلعات لاستهداف ستة تمركزات للعناصر الإرهابية بمدينة درنة الليبية".

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده وجهت ضربة قوية لمراكز تدريب انطلقت منها هجمات استهدفت مصر. ولم يحدد السيسي موقع الضربة.