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سياسة

شاهد: انفجار يستهدف رئيس وزراء اليونان الأسبق

26/5/2017

يتعافى رئيس الوزراء اليوناني الأسبق لوكاس باباديموس من جروح ألمت به إثر انفجار طرد مفخخ في سيارته الخميس وقال أطباء إنه سيظل في المستشفى ليومين آخرين.

ويعالج رئيس الوزراء اليوناني من جروح سطحية في البطن وإصابة أعمق في ساقه اليمنى جراء الانفجار وهو أسوأ عمل عنيف يستهدف سياسيا في اليونان منذ سنوات.

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الرسمي إنه يعاني من مشاكل في التنفس لكن حياته ليست في خطر.

وأوضح التلفزيون أن باباديموس كان يقرأ بريده داخل سيارته المصفحة حين انفجرت رسالة مفخخة.

ويرقد لوكاس باباديموس بالمستشفى في حالة مستقرة بعد نجاته من هجوم برسالة مفخخة وخضوعه لجراحة الليلة الماضية.

وقال الأطباء أن باباديموس (69 عاما) الذي كان قائما بأعمال رئيس الوزراء لبضعة أشهر في ذروة أزمة الديون قبل خمسة أعوام لا يعاني من إصابات تهدد الحياة.

وذكرت وسائل الاعلام اليونانية أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن رسالة أو طرد يحتوي على كمية تتراوح ما بين 20 و30 جراما من مفرقعات الألعاب النارية.

وتكهنت مصادر بالشرطة بأن طريقة ارتكاب الجريمة تشير إلى جماعة إرهابية يسارية سرية تحمل اسم "مؤامرة نواة النار". 

وأدانت الحكومة والأحزاب السياسية في اليونان الهجوم، ووصفته بأنه "عمل جبان".

شغل باباديموس رئاسة الوزراء بين 2011 و2012 وكان على رأس حكومة ائتلافية في ذروة الأزمة المالية في اليونان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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