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در شبيغل: ترمب قال أمام توسك ويونكر "الألمان سيئون جدا"

دونالد ترمب يخاطب قمة الناتو في بروكسل أمس
دونالد ترمب يخاطب قمة الناتو في بروكسل أمس
26/5/2017

أفادت مجلة (در شبيغل ) الألمانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شنّ هجوما حادا على ألمانيا وصادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الأسبوعية الألمانية عن الرئيس الأمريكي قوله، خلال لقائه رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوربي دونالد توسك وعددا من كبار مسؤولي الاتحاد الأوربي في بروكسل الخميس، إن "الألمان سيئون، إنهم سيئون جدا".

وأضاف ترمب " انظروا إلى ملايين السيارات التي يبيعونها في الولايات المتحدة. هذا مريع. سوف نوقف هذا الأمر" وذلك حسبما نقلت در شبيغل عن مشاركين في الاجتماع لم تسمهم.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن "يونكر " تدخل عندها ليدافع بقوة عن ألمانيا، مؤكدا للرئيس الأمريكي أن التجارة الحرة مفيدة للجميع.

ولم يعلق البيت الأبيض ولا المستشارية الألمانية في الحال على ما أوردته در شبيغل.

وكانت الخلافات بين بروكسل وواشنطن حول روسيا وموضوع التجارة الدولية، طغت الخميس على اللقاء الأول الذي كان موضع ترقب شديد بين الرئيس الأمريكي دونالد وكبار مسؤولي الاتحاد الأوربي.

وكان ترمب طلب من إدارته إجراء تعداد بالدول المسؤولة عن العجز التجاري للولايات المتحدة مع التركيز على الصين أو اليابان لكن أيضا على دول أوربية مثل ألمانيا أو فرنسا.

وأرسلت بروكسل بعدها رسالة إلى الإدارة الأمريكية لتذكيرها بأن الاتحاد الأوربي يجب الإشارة إليه ك"كتلة واحدة" في المسائل التجارية.

وعلى نطاق أوسع، تثير "الحمائية "التي يدافع عنها ترمب امتعاض الأوربيين الذين يشعرون بالقلق من أنها قد تحمل على إعادة النظر في قواعد منظمة التجارة العالمية.

أما اتفاقية التبادل الحر التي يتم التفاوض حولها بين بروكسل وواشنطن منذ العام 2013، فلا تزال تراوح مكانها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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