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سياسة|بريطانيا

تيلرسون: أمريكا تتحمل المسؤولية عن تسريب معلومات هجوم مانشستر

ريكس تيلرسون ( يمين) وبوريس جونسون ( يسار)
ريكس تيلرسون ( يمين) وبوريس جونسون ( يسار)
26/5/2017

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الجمعة إن الحكومة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تسريب معلومات من تحقيق الشرطة البريطانية في تفجير مانشستر.

ووقف تيلرسون إلى جوار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في لندن وقال "انفطرت القلوب في كل أنحاء أمريكا" لدى سماع نبأ الهجوم على جمهور يحضر حفلا موسيقيا لمغنية البوب الأمريكية أريانا جراندي.

وكانت الشرطة البريطانية، علقت لفترة وجيزة تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة الخميس بعد أن ظهرت تفاصيل سرية من تحقيقها عدة مرات في وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف تيلرسون "نتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك ومن المؤكد أننا نأسف لحدوثه" ومضى قائلا "فيما يتعلق بنشر معلومات بصورة غير لائقة. ندين ذلك بالتأكيد".

وقال تيلرسون إنه يتوقع أن تصمد العلاقات الأمنية المتينة بين الولايات المتحدة وبريطانيا رغم التسريبات.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن وزير الخارجية الأمريكي سيستغل زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا لبحث المعركة ضد " الإرهاب " وقضايا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر ناورت في واشنطن أن تيلرسون "سيقدم التعازي باسم الشعب الامريكي للشعب البريطاني وحكومة صاحبة الجلالة". 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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