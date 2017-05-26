ترمب: أقف بجانب السيسي وسفك دماء المسيحيين يجب أن يتوقف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أن "سفك دماء المسيحيين يجب أن يتوقف" وذلك ردا على الاعتداء الذي استهدف الأقباط في مصر

وأدى إلى مقتل 28 شخصا على الأقل.

وفي بيان أصدره مكتبه الصحفي قال ترمب إن "الارهابيين يخوضون حربا ضد الحضارة، وعلى جميع من يقدّرون قيمة الحياة أن يواجهوا هذا الشر وأن يهزموه".

وشدد على أن مسيحيي الشرق "يجب أن يتم الدفاع عنهم وحمايتهم"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الرئيس السيسي وكل الشعب المصري".

وقتل 28 شخصا على الأقل بينهم عدد كبير من الأطفال الجمعة في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تقل أقباطا لزيارة دير في المنيا على بعد أكثر من مئتي كيلومتر جنوب القاهرة.

ويشارك ترمب حاليا في قمة مجموعة السبع في إيطاليا حيث يختتم أول زيارة خارجية له تركزت على مكافحة الإرهاب.