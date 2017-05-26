الصين تعتقل 44 شخصا جمعوا 140 مليون دولار عبر "الاحتيال الإلكتروني"

ألقت الشرطة الصينية القبض على 44 شخصا في عملية احتيال شهدت دفع 93 ألف شخص أموالا "لفك تجميد" أصول جرى تهريبها للخارج عندما أطيح بحكومة القوميين من السلطة عام 1949.

وقالت وزارة الأمن العام على موقعها الإلكتروني (الخميس) إن "الشبكة الإجرامية" استخدمت برنامج (وي تشات) للتراسل وغيره من أدوات التواصل لتشجيع الناس على دفع عشرة يوانات (1.46 دولار) للعضوية في خطة تعد بعوائد تصل إلى 50 ألف يوان (7280 دولارا) لدى فك تجميع الأصول.

وأشارت الوزارة إلى أنها فككت ما إجماليه 15 جماعة إجرامية شاركت في هذا الاحتيال منذ بدء التحقيقات في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وبلغ ما جرى جمعه من أموال 950 مليون يوان (138.34 مليون دولار).

وأوضحت وزارة الأمن العام هذا الشهر أنها أقامت بالفعل 32 مركزا إقليميا و206 مراكز في المدن لتعقب عمليات الاحتيال على الإنترنت وعبر وسائل الاتصالات.

وجاء في بيان الوزارة، أنها اكتشفت 83 ألف حالة العام الماضي بزيادة نسبتها 49.6 في المئة مقارنة مع 2016.