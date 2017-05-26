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سياسة|مصر

السيسي: سنضرب معسكرات الإرهاب في مصر وخارجها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
26/5/2017

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الهدف من الهجوم المسلح على حافلة للأقباط الجمعة هو "إسقاط الدولة المصرية".

وقتل الجمعة 28 شخصا على الأقل، بينهم عدد كبير من الأطفال، في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تقل أقباطا لزيارة دير في المنيا في صعيد مصر.

وأضاف السيسي في خطاب متلفز أن تنظيم الدولة "داعش" يهدف إلى "إحداث فتنة بين المسلمين والأقباط وكسر التماسك بين الشعب المصري"، مضيفا أنه حذر الأجهزة الأمنية في بلاده من قدوم مقاتلين من سوريا إلى سيناء عبر الحدود الغربية المشتركة بين مصر وليبيا بعد انتهاء مهمتهم بتدمير سوريا، على حد قوله.

وتابع السيسي "خلال العامين الماضيين دمرت السلطات المصرية أكثر من ألف سيارة دفع رباعي دخلت مصر لاستهداف أمن المصريين".

وقال السيسي إنه تم توجيه ضربة إلى معسكرات خرجت منها تلك العناصر المسلحة دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

ومضى قائلا :" لن تتردد مصر أبدا في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان داخل مصر وخارجها والرسالة لابد أن تكون واضحة للجميع".

وأكد السيسي أن ما وصفها بالدول الداعمة للإرهاب والتي تقدم المال والسلاح والتدريب للمقاتلين يجب أن تُعاقب ولا "مصالحة معها"

ووجه السيسي نداء إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قائلا:" أوجه ندائي للرئيس الأمريكي وأقول له إني أثق في قدرتك وأن رسالتك ستكون مواجهة الإرهاب في كل دول العالم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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