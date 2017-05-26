البث الحي
سياسة

السجن 10 سنوات لبريطاني أشعل النار على متن طائرة متجهة إلى شرم الشيخ

جون كوكس - المتهم بإشعال النيران على متن الطائرة
جون كوكس - المتهم بإشعال النيران على متن الطائرة
26/5/2017

قضت محكمة بريطانية بالسجن عشرة أعوام على جندي بريطاني سابق أشعل النار على متن طائرة متجهة من برمنغهام إلى شرم الشيخ.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن جون كوكس البالغ 46 عاما صدر حكم ضده بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة بعد اعترافه بإشعال حريق متعمد على متن طائرة تابعة لخطوط طيران "مونارك" وهو ما كان يمكن أن "يودى بحياة 200 شخص على متنها".

ولكن وافقت محكمة الاستئناف المدعى العام في أن الحكم مخفف ويجب زيادته، وبالفعل ضاعفته إلى 9 سنوات و6 أشهر.

 وأوضحت الصحيفة أن كوكس كان سكرانا عندما أضرم النيران في حمام الطائرة نتيجة محاولته تدخين سيجارة داخل الحمام، ما أدى إلى إصدار الطائرة لاستغاثة وانتهى الأمر بترك عشرات السائحين عالقين لأكثر من 24 ساعة.

المصدر : ميرور
المزيد من سياسة

شاهد: ثوران بركان في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)