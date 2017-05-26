السجن 10 سنوات لبريطاني أشعل النار على متن طائرة متجهة إلى شرم الشيخ

قضت محكمة بريطانية بالسجن عشرة أعوام على جندي بريطاني سابق أشعل النار على متن طائرة متجهة من برمنغهام إلى شرم الشيخ.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن جون كوكس البالغ 46 عاما صدر حكم ضده بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة بعد اعترافه بإشعال حريق متعمد على متن طائرة تابعة لخطوط طيران "مونارك" وهو ما كان يمكن أن "يودى بحياة 200 شخص على متنها".

ولكن وافقت محكمة الاستئناف المدعى العام في أن الحكم مخفف ويجب زيادته، وبالفعل ضاعفته إلى 9 سنوات و6 أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن كوكس كان سكرانا عندما أضرم النيران في حمام الطائرة نتيجة محاولته تدخين سيجارة داخل الحمام، ما أدى إلى إصدار الطائرة لاستغاثة وانتهى الأمر بترك عشرات السائحين عالقين لأكثر من 24 ساعة.