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سياسة

السبت أول أيام رمضان في هذه الدول

25/5/2017

أعلنت السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات ولبنان واليمن والعراق الخميس أنه لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان.

وقالت المحكمة العليا في السعودية أنها "عقدت جلسة مساء الخميس ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال مساء هذا اليوم".

وبينت المحكمة أنها "ستعقد جلسة مساء الجمعة، وستصدر قراراً بما يثبت لديها ويتم إعلانه حسب المتبع"

وفي العراق أعلن الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس هيئة الوقف السني أن الجمعة سيكون مكملا لشهر شعبان وأن يوم السبت المقبل أول أيام شهر رمضان في العراق.       

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترجئ فيها السعودية إعلان دخول شهر رمضان، وتعيد تحري هلال الشهر في اليوم التالي؛ حيث جرت العادة أن تعلن الدول حال تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل أن غداً هو المتمم لشهر شعبان، ويكون اليوم الذي يليه غرة رمضان.

وجاءت هذه الخطوة بعد الجدل الذي صاحب دخول مطلع شهر شعبان الجاري في السعودية.

إذ بدأ شعبان في المملكة الخميس 27 أبريل نيسان رغم عدم تقدم أحد للشهادة برؤية هلال ذلك الشهر مساء اليوم السابق، وكان المفترض وفق المعتاد، وفي ظل عدم تقدم أحد للشهادة، أن يبدأ شعبان الجمعة 28 أبريل نيسان.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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