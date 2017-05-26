الداخلية المصرية: مجهولون يستقلون 3 سيارات دفع رباعي نفذوا هجوم المنيا

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الهجوم الذي استهدف مسيحيين في محافظة المنيا بجنوب مصر اليوم الجمعة نفذه مسلحون مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي.

وأكدت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك مقتل 26 شخصا في الهجوم وإصابة عدد آخر.

وقالت الوزارة إن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي تجاه الحافلة أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة.

وأضافت أن القيادات الأمنية انتقلت إلى محل الواقعة، وتبين وقوع الحادث أثناء سير الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.

في السياق ذاته قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الهجوم.

وقالت الوكالة نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس إن السيسي "يتابع عن كثب الموقف الأمني بالبلاد كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعاية المصابين".