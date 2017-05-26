الحكومة التونسية تصادر أملاك رجال أعمال ضمن "الحرب على الفساد"

قررت لجنة مصادرة تونسية الجمعة، مصادرة أملاك رجال أعمال موقوفين في خطوة غير مسبوقة ضمن جهود الدولة في مكافحة الفساد.

وتلا قاض ضمن اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نص القرار، في مؤتمر صحفي، وهو قرار شمل ثمانية من الموقوفين ثبت تحقيقهم لأرباح وأموال طائلة عبر طرق غير شرعية.

وقال القاضي "منير الفرشيشي" إن عمل اللجنة توقف على وجود بعض من رجال أعمال حققوا أرباحا بطرق غير قانونية عبر علاقات تجارية نفعية.

وشملت قائمة رجال الأعمال المصادرة أملاكهم كل من منجي بن رباح وكمال فرج وشفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وعلي القريري وهلال بن مسعود ومنذر جنيح.

وقال الفرشيشي "اللجنة اعتمدت على وثائق موضوعية وشرعية ورسمية بالرجوع إلى محاضر من قبل جهات بحث وتحقيق".

ويبدو أن عمليات التقصي امتدت لأشهر قبل صدور قرارات بالإيقاف التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وعمليا سيشمل قرار المصادرة العقارات والمنقولات والأرصدة المالية والأسهم والأموال في الخارج للموقوفين.

ويعد هذا التحرك الحكومي الأكثر جرأة منذ استلام الحكومة لمهامها في أغسطس/ آب الماضي بعد سنوات من الضغوط والاحتجاجات في الشوارع ضد الفساد.

وقال القاضي إن اللجنة سعت قدر الإمكان إلى ضمان المحافظة على حقوق الأفراد كما سعت لضمان حقوق الدولة ومنافع المجموعة الوطنية.

وصرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن الحكومة ستمضي في معركتها ضد الإرهاب حتى النهاية.

وأخضعت وزارة الداخلية الموقوفين للإقامة الجبرية عملا بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ التفجير، الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر/ تشرين ثان 2015 كان والذي خلف12 قتيلا في عملية تبناها تنظيم الدولة.

وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ قرارات بالإقامة الجبرية بشأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العام.