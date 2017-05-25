وزير خارجية قطر: سنلاحق مرتكبي جريمة اختراق وكالة الأنباء

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن اختراق وكالة الأنباء القطرية جريمة إلكترونية سيتم تشكيل فريق للتحقيق فيها للوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أن تناول وسائل الإعلام الأخبار الملفقة وتجاهلها الموقف القطري الرسمي منها يعكسان مهنيتها، وأن الشارع الخليجي أثبت وعيه ورقيه على وسائل الإعلام هذه.

وقال وزير الخارجية القطري إنه تم نشر 13 مقال رأي تستهدف دولة قطر في الصحافة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وهو ما يؤكد وجود حملة منظمة ضدها. وأكد أن الدوحة ستتصدى لهذه الحملة.

وأضاف أن قطر تحتفظ دوما بعلاقات ودية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى لعلاقات خليجية متينة لإيمانها بأن المصالح الخليجية واحدة والمصير واحد.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر لم تجر أي اتصال بهذا الشأن مع أي جهة باعتبار أن ما وقع واضح ولا يحتاج تفسيرا بعد صدور بيانات من وكالة الأنباء القطرية ووزارة الخارجية التي تؤكد اختراق موقع الوكالة وبث أخبار كاذبة من خلاله.

وأضاف أنه ليس لدى قطر في الوقت الحالي أدلة مؤكدة على منشأ هذا الهجوم الإلكتروني، مؤكدا في المقابل إنه فور الحصول على أدلة كافية سيتم رفع قضية في الأمر باعتبار وجود قوانين دولية تتعلق بمثل هذه الهجمات.

وبشأن سؤال عن العلاقات القطرية الأمريكية قال وزير الخارجية القطري إن العلاقات بين الدوحة وواشنطن قوية وإستراتيجية. وأكد أن قطر لم تتلق أي طلب من مسؤولين أمريكيين لقطع علاقاتها مع أي طرف.

وأضاف أنه جرى نقاش إيجابي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي تحدث عن دور قطر في مكافحة الإرهاب. وأكد أن قطر شريك حيوي وإستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن قاعدة العديد الأمريكية في قطر، قال وزير الخارجية القطري إن هناك اتفاقية تنظم هذه المسألة، وإن كان هناك شيء سيحدث للقاعدة فسيتم التعامل معه حسب الاتفاقية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة.

وفي رده على سؤال بشأن العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين قال إن قطر ليست لها أي علاقة مع الأحزاب، وهي تتعامل فقط مع الدول والحكومات، وهي تتعامل مع الإخوان فقط عندما يكونون جزءا من أي حكومة.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد نفت نشر تصريحات منسوبة لأمير دولة قطر وقالت إن موقعها تعرض لاختراق من جهة غير معروفة، كما أكدت في وقت لاحق تعرض حسابها على تويتر للاختراق، وطلبت الوكالة من وسائل الإعلام تجاهل ما ورد من تصريحات ملفقة لأمير دولة قطر.