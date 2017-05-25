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سياسة|ألمانيا

ميركل: الدين مكانه في الأماكن العامة

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
25/5/2017

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في يوم الكنيسة الإنجيلية أن الدين، بالنسبة لها وبالنسبة لتحالفها المسيحي، مكانه في الأماكن العامة.

جاء ذلك خلال استقبال ميركل مساء الأربعاء، لمجموعة العمل البروتستانتية التابعة لتحالفها المسيحي (حزب ميركل المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري).

وأضافت ميركل أنه من الأفضل أن يسود التعاون لا التنافر بين الكنائس" وعندئذ يمكن الاختلاف، وهذا ما نفعله أيضا".

وتابعت ميركل أنه بالإمكان أن نستمد الشعور بالثقة والتفاؤل في ألمانيا، في  الأوقات الحالية العصيبة، من الإصلاحي مارتن لوثر.

وقالت ميركل: "لسنا نحن أول جيل يتكون لديه انطباع بأن شيئا هائلا قد حدث في العالم، وهذا أمر مطمئن بطريقة ما".

واعتبرت ميركل أن لوثر كان يبحث عن جذور وقيم مشتركة" ومن يحاول إدراك قيمه وجذوره الخاصة، فإنه ينظر بشجاعة إلى العالم، ويحوز أيضا على قدر كبير من الثقة في الله" على حد قولها.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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