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سياسة

مصر تحجب 21 موقعا إلكترونيا بينها الجزيرة نت

25/5/2017

حجبت مصر 21 موقعا إلكترونيا بينها موقع "الجزيرة نت"، زاعمة أنها تتضمن محتوى "يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمّد نشر الأكاذيب".

وذكر مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن من أبرز هذه المواقع الإلكترونية "الجزيرة نت" و"قناة الشرق" و"مصر العربية" و"الشعب" و"عربي 21 " و"رصد" و"حماس أون لاين"

ونسبت الوكالة الرسمية لمصدر أمني "رفيع المستوى" القول إن 21 موقعا إلكترونيا حجبت داخل مصر بذريعة كونها "تدعم الإرهاب"، وإنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع".

وأبلغ مصدران أمنيان وكالة رويترز بأن المواقع حجبت لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين أو لتمويل دولة قطر لها.

ومن بين المواقع التي حجبت أيضا "مدى مصر"، وهو موقع إخباري مصري يعمل من داخل البلاد ويصف نفسه بأنه تقدمي ولا صلة له بإسلاميين ولا بدولة قطر.

كما لم يتسن الدخول إلى النسخة العربية لموقع هافينغتون بوست رغم أن النسخة الدولية كانت متاحة.

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي. ولم يؤكد مسؤول من الهيئة المصرية لتنظيم الاتصالات أو ينفي الخبر، لكنه قال "معنديش معلومة، بس فيها إيه لو (الخبر) حقيقي؟ إيه المشكلة؟"
ويأتي الإجراء المصري في خضم إجراءات مماثلة ضد موقع "الجزيرة نت" في كل من الإمارات والسعودية أعقبت بث تصريحات ملفقة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على موقع وكالة الأنباء القطرية بعد قرصنته، ومن ثم إعادة نشرها وبثها على مواقع ووسائل إعلام سعودية وإماراتية، رغي النفي القطري.

يذكر أن السلطات المصرية نفسها تقوم من حين لآخر بحجب مواقع وإغلاق قنوات في إطار تشديد قبضتها على الإعلام وخنق الحريات، وفق ما يقول حقوقيون.

المصدر : الجزيرة
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