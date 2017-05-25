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سياسة|إيران

مسؤول إيراني: أقمنا ثالث مصنع للصواريخ الباليستية تحت الأرض

إيران تجري مناورات عسكرية (أرشيف)
إيران تجري مناورات عسكرية (أرشيف)
25/5/2017

قال مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني إن إيران أقامت ثالث مصنع تحت الأرض للصواريخ الباليستية وستواصل تطوير برنامجها الصاروخي، بحسب وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن أمير علي حاجي زادة رئيس القوة الجو فضائية بالحرس الثوري قوله "أقام الحرس ثالث مصانع إيراني تحت الأرض في السنوات القليلة الماضية… سنواصل تطوير قدراتنا الصاروخية بقوة".

ومن المرجح أن يؤجج هذا التطور التوترات مع الولايات المتحدة خلال أسبوع وصف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بأنها راعية للجماعات المتشددة وتهديد لدول الشرق الأوسط خلال أول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه السلطة.

وفرض  ترمب عقوبات جديدة على إيران منذ توليه المنصب في يناير كانون الثاني ردا على إطلاقها صواريخ.

وردت إيران بتحد. وقال الرئيس الذي أعيد انتخابه حسن روحاني يوم الإثنين "إيران لا تحتاج إذنا من الولايات المتحدة حتى تجري تجارب صاروخية".

وعبرت الدول العربية المجاورة لإيران في الخليج وكذلك خصمها اللدود إسرائيل عن مخاوفها بشأن برنامج الصواريخ الباليستية واعتبرته تهديدا للأمن الإقليمي.

وفي عام 2015 أذاع التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لأنفاق توجد بها شاحنات تحمل صواريخ جاهزة للإطلاق  قائلا إن هذا المرفق هو واحد من مئات قواعد الصواريخ تحت الأرض في أنحاء البلاد. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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