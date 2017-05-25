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سياسة|الولايات المتحدة

محكمة استئناف أمريكية تعلق مرسوم ترمب بإعادة حظر السفر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
25/5/2017

رفضت محكمة استئناف أمريكية  في فرجينيا، الخميس إعادة العمل بالحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على دخول مواطني ست دول غالبيتها مسلمة في ضربة قانونية للبيت الأبيض.

وفي حكم صدر بموافقة عشرة قضاة مقابل رفض ثلاثة قال أغلبية القضاة في المحكمة إنهم "غير مقتنعين" بأن حظر السفر له علاقة بالأمن القومي بقدر ما هو "حظر للمسلمين".

كما خلصت المحكمة إلى أن المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من "ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا طُبق الحظر وإنه قد ينتهك الدستور الأمريكي.

وكانت المحكمة تراجع حكما صدر في مارس آذار من قاض اتحادي في ماريلاند يرفض جزئيا القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 مارس آذار ويحظر دخول مسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما بينما تضع الحكومة قواعد أشد لفحص تأشيرات الدخول. 

وكتب القاضي روجر غريغوري رئيس محكمة الاستئناف في ريتشموند في قراره أن "الكونغرس منح الرئيس سلطة واسعة لحظر دخول الأجانب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة".

وأضاف أن هذه السلطة "لا يمكن أن تكون على غاربها حين يلجأ إليها الرئيس عبر مرسوم ينطوي على نتائج ضارة لا يمكن معالجتها بحق أشخاص في كل أنحاء البلاد".    

واعتبر مناهضو المرسوم خلال جلسة علنية أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا، في الثامن من مايو آيار أنه يعكس عداء ترمب للإسلام، وهو ما يتعارض مع حظر دستور الولايات المتحدة للتمييز الديني.

وكانت المحاكم الأمريكية علقت تنفيذ المرسوم الأصلى وصيغته المعدلة في فبراير شباط مارس آذار الأمر الذي ندد به الرئيس الأمريكي رافضا ما اعتبره "قضاء مسيسا".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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