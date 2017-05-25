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سياسة|مصر

شاهد: موظف مصري يحاول الانتحار بعد خصم نحو 27 دولارا من راتبه

25/5/2017

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموظف بهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة المصرية وهو يحاول الانتحار بعد اقتطاع 500 جنيه (نحو27 دولارا) من راتبه.

وأظهر مقطع الفيديو الموظف –الذي ناداه زملاؤه باسم جابر- وهو منفعل بشدة وعدد من الموظفين يمسكون به ويمنعونه من إلقاء نفسه من النافذة، بينما كان يصرخ بسبب قيام رئيس الهيئة بخصم 500 جنيه من راتبه.

وبعد ذلك صرخ الموظف متسائلا عن كيفية إطعام أولاده بعد تلقيه ذلك الخصم. وحاول أكثر من مرة التوجه إلى النافذة لإلقاء نفسه عبرها، لكن الموظفين منعوه مرة أخرى واصطحبوه بعيدا عنها وسط محاولات لتهدئته.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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