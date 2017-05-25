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سياسة

شاهد: "تماثيل الحرية" تتظاهر ضد ترمب في بروكسل

25/5/2017

ارتدى عشرات المتظاهرين أزياء تشبه "تمثال الحرية" خلال احتجاجات شارك فيها الآلاف ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بروكسل بعد وصول ترمب لحضور اجتماعات قادة حلف الناتو.

وضمت المظاهرات ناشطين وطلابا ومراهين ومهنيين، نددوا بسياسات ترمب، ومن بينها حظر السفر الذي فرضه على دخول مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة، وإعلانه اعتزامه بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

ووصل ترمب إلى العاصمة البلجيكية بروكسل (الأربعاء) لحضور اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان المحتجون قد نصبوا مخيما في بروكسل قبل أيام نظموا خلاله فعاليات استباقا لقمة زعماء الناتو التي تلتئم الأربعاء والخميس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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